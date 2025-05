Cyril Hanouna - TPMP : Une star de beIN SPORTS le remplace à la télé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques semaines, C8 a cessé d'émettre, ce qui a donc mis fin à Touche Pas à Mon Poste. Cependant, la chaîne du groupe Canal+ sera rapidement remplacée et NOVO19, du SIPA-Ouest France, va ainsi récupérer l'un des deux canaux laissés libres par C8 et NRJ12. Et pour incarner la chaîne, c'est Claire Arnoux qui a été choisie. Star de beIN SPORTS, la journaliste sera à la présentation d'un talk-show quotidien à 19h.

Il y a quelques mois, l'ARCOM lâchait une petite bombe en annonçant le non-renouvellement de C8 et NRJ12. Les deux chaîne ont donc cessé d'émettre il y a quelques semaines, mais leurs remplaçantes sont déjà connues puisqu'il s'agit de T18 et NOVO19. Cette dernière, propriété du groupe Ouest-France, a d'ailleurs annonce l'une de ses têtes d'affiches à savoir Claire Arnoux. Après quasiment 10 ans sur beIN SPORTS, notamment à la présentation de Salon VIP, la journaliste sera à la tête d'un talk-show quotidien à 19h. Un créneau jusque-là occupé par Cyril Hanouna avec Touche Pas à Mon Poste sur C8.

Claire Arnoux quitte beIN pour une nouvelle chaîne de la TNT

Un choix justifié par Guénaëlle Troly, directrice de NOVO19. « Elle est une figure expérimentée de la télé, experte à la fois de l’information générale et de l’animation de plateau avec rigueur et bonne humeur. Spécialiste du sport, elle connaît aussi le terrain et sait s’adapter à l’actualité. Sa parole est accessible et elle a les pieds sur terre : c’est exactement l’objectif de NOVO19 », explique-t-elle dans les colonnes de Ouest-France.

Un talk-show quotidien à 19h

De son côté, Claire Arnoux s'est également réjouie de sa nouvelle aventure, dévoilant les premiers détails de sa nouvelle émission : « Je vais me préparer pour le 1er septembre comme un sportif qui a les JO en ligne de mire. Je souhaite un rendez-vous utile, qui traite d’actualité et de vie quotidienne, qui parle à tout le monde. Où l’on s’informe mais où l’on rit aussi beaucoup. C’est le maître mot de ma vision du journalisme et du dialogue ; et c’est ce qui me plaît dans les valeurs du groupe Ouest-France. On peut parler de tout – et même ne pas être d’accord – mais on doit toujours être respectueux, ouvert et curieux. Être gentil et bienveillant n’est pas un défaut, et ça n’empêche pas d’être exigeant. En interview, on obtient toujours plus ainsi et c’est une aussi marque de respect au téléspectateur. »