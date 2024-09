Cristiano Ronaldo dénonce une fake news pour son avenir !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a participé au cinquième Euro de sa carrière cet été en Allemagne. A 39 ans, la légende du Real Madrid continue d’évoluer en Arabie saoudite et ne pense pas du tout à raccrocher les crampons en équipe nationale contrairement à ce qui circule dans la presse à ce sujet.

Cristiano Ronaldo a pris une grande décision… celle de démentir les informations publiées dans les médias concernant son avenir. En février prochain, le quintuple Ballon d’or fêtera son 40ème anniversaire et se rapproche donc inéluctablement d’une fin de carrière. Il est question d’une éventuelle retraite internationale, mais cela n’a semble-t-il pas traversé l’esprit de la star d’Al-Nassr.

«Tout cela vient de la presse»

Cristiano Ronaldo veut continuer avec le Portugal et ne s’est pas fait prier en conférence de presse lundi afin de mettre tout le monde au parfum. « Tout cela vient de la presse. Je n'ai jamais pensé que mon cycle [avec le Portugal] était terminé. Au contraire, cela m'a donné encore plus de motivation pour continuer à être honnête ».

Cristiano Ronaldo se retirera lorsqu’il n’apportera plus au Portugal ?

Dans des propos rapportés par ESPN, Cristiano Ronaldo a assuré avoir à cœur de remporter une deuxième Ligue des nations avec le Portugal. « La motivation est de venir à l'équipe nationale pour gagner la Ligue des Nations. ... Nous l'avons déjà gagnée une fois et nous voulons recommencer. Je peux dire la même chose encore et encore, mais je ne pense pas à long terme, je pense toujours à court terme ». Pour ce qui est de sa situation sportive personnelle, Cristiano Ronaldo se mettra en retrait de lui-même dès lors où il estimera devenir un poids néfaste pour la sélection nationale. « Jusqu'à la fin de ma carrière, j'aurai toujours à l'esprit que je serai titulaire. Ce que je ressens actuellement, et les propos du sélectionneur [Roberto Martinez] le démontrent également, c'est que je continue d'être un atout pour l'équipe nationale, et je serai le premier [à l'admettre] si ce n'est pas le cas ».