Cristiano Ronaldo annonce la couleur pour son futur !

Actuellement en sélection, Cristiano Ronaldo s’est de nouveau confié sur son avenir. L’attaquant d’Al-Nassr, qui a fêté ses 38 ans en février dernier, a affirmé qu’il prendrait sa retraite internationale lorsqu’il ne se sentira plus utile. Mais d’ici là, Cristiano Ronaldo espère bien aller chercher d’autres records.

Six mois après rejoint l’Arabie saoudite et Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a un peu quitté le paysage médiatique. Pour autant, l’international portugais continue son aventure avec la sélection. Roberto Martinez lui accorde toute sa confiance et même à 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de planter.

«Je resterai ici aussi longtemps que je pense le mériter»

« Cela signifie beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, depuis ma toute première sélection, représenter l'équipe nationale a toujours été mon rêve », a confié Cristiano Ronaldo en conférence de presse, tout en glissant une petite information sur son avenir : « Je resterai ici aussi longtemps que je pense le mériter, aussi longtemps que moi-même, l'entraîneur et le président pensent que je devrais le faire. Je ne dirai jamais non à une place en équipe nationale, car porter ce maillot a toujours été mon rêve. Cela montre l'amour que j'ai pour mon pays. Et on ne fait pas 200 sélections par hasard. C'est ce qui me rend si fier. Je veux continuer à jouer, à rendre ma famille, mes amis et le peuple portugais heureux. Le chemin a été long pour moi, mais espérons que j'ai encore du temps devant moi ».

«Je ne cours pas après les records, ce sont eux qui me courent après»