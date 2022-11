Top 5 des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde

Alexandre Higounet

Entre certaines équipes totalement inattendues sortant du chapeau pour réaliser un grand parcours, ou certains matchs au résultat totalement improbable, l’histoire de la Coupe du monde a réservé quelques grandes surprises. En voici un top 5, avec notamment quelques souvenirs douloureux au passage pour l’équipe de France et ses supporters.

France-Sénégal 2002

La France débarque en Corée du Sud avec un statut de favori de la compétition. Même si Zinedine Zidane s’est blessé lors du dernier match de préparation et doit théoriquement manquer les matchs du premier tour, le vainqueur sortant de la Coupe du monde et du championnat d’Europe semble promis à une victoire facile à l’occasion du match d’ouverture du Mondial 2002 contre le Sénégal, qui dispute la première phase finale de son histoire. Peu prédisent un match piège pour les Bleus, malgré la qualité indéniable de l’effectif sénégalais, riche d’individualités solides avec El Hadji Diouf, Fadiga, Bouba Diop, Salif Diao, etc. La France perd le match (0-1) sur un but de Bouba Diop, pour l’une des plus grandes surprises de l’histoire.

La Corée du Sud en 2002

Cette Coupe du monde 2002 fut celle de toutes les surprises. Et l’une d’entre elles fut le parcours de la Corée du sud, qui domina la Pologne (2-0) et le Portugal (1-0) en poule, avant de battre l’Italie (2-1) en huitième de finale puis l’Espagne (0-0, 5-3 aux penalties) en quart de finale. Les Coréens de Guus Hiddink se firent éliminés en demi-finale par l’Allemagne, après un match serré (défaite 1-0), où la perspective de voir la Corée du Sud en finale a pu exister.

Bulgarie et Suède en 1994

Dans l’histoire de la Coupe du monde d’autres équipes surprise ont régulièrement traversé les mailles du filet pour se frayer un chemin dans le dernier carré. Mais en 1994, la particularité vint du fait qu’il y eut deux équipes surprise en demi-finale : la Suède du géant Kenneth Andersson et la Bulgarie des Stoichkov, Letchov et autres Ivanov. La Suède perdit contre le Brésil (0-1) et la Bulgarie contre l’Italie (2-1). Autre particularité, la Suède et la Bulgarie étaient les deux équipes dans la poule de la France lors des qualifications, celle que les Bleus auraient dû largement gagner sans deux défaites au Parc des Princes à chaque fois en toute fin de match contre Israël (2-3) et la Bulgarie (1-2), alors qu’ils n’avaient plus qu’un point à glaner pour se qualifier… Cela n’est pas sans laisser quelques regrets quand on voit le parcours de la Bulgarie et de la Suède...

Allemagne-Brésil 2014

Lors de la Coupe du monde 2014 disputée au Brésil, tout le monde s’attend à un match de légende en demi-finale entre l’impressionnante armada allemande et le Brésil de Thiago Silva, bien décidé à aller chercher le trophée à domicile malgré l’absence de Neymar, blessé à l’occasion du quart de finale contre la Colombie. Mais de match, il n’y eut pas, l’Allemagne terrassant le Brésil pour la défaite la plus humiliante de l’histoire : 1-7. A fortiori à l’occasion d’une demi-finale.

La Croatie en finale 2018

En 2018, si la présence de la France en finale n’était pas forcément une énorme surprise, celle de la Croatie en revanche, n’était absolument pas attendue. Mais au sortir d’un parcours chaotique, ponctué de deux victoires aux penalties contre le Danemark en huitième puis la Russie en quart, suivi d’un succès contre l’Angleterre après prolongations en demi-finale, la Croatie parvint à atteindre la finale, créant à cette occasion l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde.