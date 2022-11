Qui sont les arbitres de la Coupe du monde 2022 ?

Alexandre Higounet

La FIFA a dévoilé la liste des arbitres qui officieront à l’occasion de la prochaine Coupe du monde. Ils seront 36 au total, venant des quatre coins de la planète. Le 10 sport a dressé une liste des principaux arbitres de la compétition. L’arbitre de la finale pourrait bien se trouver parmi cette liste, sur laquelle figurent deux français, Clément Turpin et Stéphanie Frappart.

Wilton Sampaio

Agé de 40 ans, il fait partie des valeurs sûres du football brésilien depuis de longues années. Il officie au niveau de la FIFA depuis 2013 et a été élu régulièrement parmi les meilleurs arbitres du championnat brésilien. Un élément d’expérience, assurément taillé pour les grandes rencontres.

Fernando Rapallini

Autre arbitre d’expérience, l’Argentin Fernando RApallini, âgé de 44 ans, officie au niveau de la FIFA depuis 2014. Lui aussi dispose d’un solide backround au plus haut niveau. Il a arbitré lors de l’Euro 2020 (disputé en 2021), devenant le premier arbitre sud-américain retenu pour arbitrer un championnat d’Europe.

Daniele Orsato

L’Italien Daniel Orsato (46 ans) est un arbitre très reconnu au niveau international. Il a notamment arbitré la finale de la Ligue des champions en 2020 entre le Bayern Munich et le PSG. De même, il a officié lors de l’Euro 2020 (2021).

Daniel Siebert

L’Allemand Daniel Siebert constitue également un élément solide de l’arbitrage européen. Il a officié à plusieurs reprises lors de l’Euro 2020.

Anthony Taylor

L’Anglais Anthony Taylor dispose assurément de l’une des plus grosses expériences. Il arbitre en Premier League depuis 2010, a officié dans 26 rencontres de Ligue des champions et a également été retenu pour l’Euro 2020. Il est âgé de 43 ans.

Antonio Mateu Lahoz

L’arbitre espagnol appartient à l’élite de l’arbitrage mondial. Il officie en Liga depuis 2008, dispose de 31 rencontres de Ligue des champions à son actif, dont une finale en 2021, où sa prestation a été saluée. Il a également arbitré lors de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2020 (2021).

Danny Makkiele

Le Hollandais Danny Makkiele a arbitré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 (2021), ainsi que la finale de l’Europa League en 2019/2020.

Clément Turpin

Arbitre en Ligue 1 depuis 2008 et en Ligue des champions depuis 2010, Clément Turpin dispose d’une très grosse expérience internationale. Il a notamment officié lors de l’Euro 2016, de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2020 (2021). Avec la Coupe du monde au Qatar, il va donc arbitrer pour la quatrième fois une compétition majeure au niveau international, la preuve de sa longévité au plus haut niveau. S’il arbitre en Ligue des champions depuis de longues années, il ne lui manque plus qu’une finale de Ligue des champions au sifflet. Clément Turpin avait été retenu pour la finale 2018 Real Madrid-Liverpool, mais comme quatrième arbitre.

Stéphanie Frappart

Agé de 38 ans, Stéphanie Frappart officie en Ligue 1 depuis 2019, devenant la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue 1. C’était le 28 avril 2019, à l’occasion du match Amiens-Strasbourg, comptant pour la 34ème journée. L’année suivante, elle a été retenue pour arbitrer au niveau de la Ligue des champions, le 2 décembre 2020, à l’occasion de la rencontre Juventus Turin-Dynamo Kiev. Preuve de sa solidité et de sa capacité de résistance à la pression, le comité d’arbitrage de la Ligue 1 n’a pas hésité à la désigner pour un choc, le match Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais, en octobre 2020.