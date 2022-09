Foot - Coupe du Monde

L’Espagne vient doucher les espoirs du Portugal de Ronaldo

Publié le 27 septembre 2022 à 22h43 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2022 à 22h44

A deux mois de la Coupe du Monde, ce choc entre l’Espagne et le Portugal avait tout d’un test parfait. Au terme d’une rencontre moyenne, c’est finalement l’Espagne qui s’est imposée grâce à Alvaro Morata (0-1). La Roja disputera donc le Final Four de cette Ligue des Nations.

Pour la dernière journée de cette Ligue des Nations, l’Espagne avait besoin d’une victoire afin d’obtenir son ticket pour le Final Four. Face au Portugal de Cristiano Ronaldo, enfin titulaire après un début de saison difficile, il aura fallu attendre la 88ème pour voir Alvaro Morata débloquer la situation. Pas la meilleure manière de se mettre en confiance pour les Portugais avant la Coupe du Monde où ils affronteront le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud. L’Espagne, de son côté, rencontrera l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica.