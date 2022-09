Foot - Coupe du Monde

Le Sénégal et l’Iran se neutralisent avant le Mondial

Publié le 27 septembre 2022 à 18h25 par Thibault Morlain mis à jour le 27 septembre 2022 à 18h25

Dernière répétition générale avant la Coupe du Monde pour les sélections qui seront au Qatar. Cela sera notamment le cas pour le Sénégal et pour l’Iran. Ce mardi, les nations s’affrontaient d’ailleurs en Autriche. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul entre les coéquipiers de Sadio Mané et ceux de Sardar Azmoun.

A partir du 20 novembre, le Sénégal et l’Iran disputeront la Coupe du Monde. Deux nations qui s’affrontaient ce mardi. Et cela s’est terminé sur un match nul (1-1). Alors que le Sénégal avait pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Morteza Pouraliganji, c’est la star de la sélection iranienne, Sardar Azmoun, qui a remis les deux équipes à égalité. Rendez-vous maintenant au Qatar pour le Sénégal et l’Iran.