Mercato : Neymar, Casemiro... Ils mettent la pression pour Zidane

Thibault Morlain

Suite à la victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre et le ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde, il a été immédiatement question de l'avenir de Didier Deschamps. Comme ce qui avait été prévu, le sélectionneur des Bleus a désormais le dernier mot pour son avenir et une possible prolongation. Cela pourrait alors compliquer les plans de Zinedine Zidane, qui rêve de l'équipe France. Mais voilà qu'un poste tout aussi prestigieux lui ferait les yeux doux, celui de sélectionneur du Brésil.

Cela fait maintenant plus d'un an que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Prêt à revenir, il a une idée en tête : succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France. Un rêve loin de se réaliser depuis la qualification des Bleus pour le dernier carré de la Coupe du monde. En effet, c'est désormais Deschamps qui a la main sur son avenir et il pourrait bien envisager de poursuivre jusqu'à l'Euro 2024. Cela plomberait alors les plans de Zidane, qui avait notamment refusé le PSG ou encore Manchester United pour attendre les Bleus. Pour Zizou, il faudrait donc repartir en quête d'un nouveau point de chute et c'est là que le Brésil pourrait intervenir.

Équipe de France : Deschamps met Zidane sous tension https://t.co/wvaH4rBvVg pic.twitter.com/josKZ4fxFz — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Un remplaçant à Tite recherché

La Coupe du monde au Qatar a fait des victimes chez les sélectionneurs. Tite en fait d'ailleurs partie. A la tête du Brésil lors du Mondial, il a quitté ses fonctions suite à l'élimination de la Seleçao. Désormais, la place est vide et le successeur de Tite est recherché. Qui prendra les commandes du Brésil ? Les noms de Pep Guardiola ou encore Carlo Ancelotti ont été cités et voilà que Zinedine Zidane serait aussi une option. Comme révélé par OK Diario , la Fédération brésilienne reverrait du bourreau de la Seleçao en 1998 et 2006.

Zidane est attendu au Brésil