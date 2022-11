Les éliminations les plus choquantes de l’histoire de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar bat son plein. Les Bleus se sont extirpés du piège et ont mis fin à la malédiction du champion. Si l'Argentine s'est rassurée, l'Allemagne reste en grand danger et pourrait sortir dès les poules. Ce n'est pas sans rappeler les scénarios similaires qu'ont vécu d'autres grandes nations avant elle.

L'équipe de France jouera son dernier match de groupe face à la Tunisie ce mercredi. Les hommes de Didier Deschamps ont évité des sueurs froides à leur supporters en assurant la qualification en huitièmes avant l'ultime rencontre. Ce n'est pas le cas de l'Argentine et de l'Allemagne qui pourraient sortir dès les poules cette année. Comme un air de déjà vu...

2002, la France, l'Argentine et le Portugal calent

La Coupe du monde 2002 a marqué le début de la fameuse malédiction du champion. Titrés 4 ans plus tôt, les Bleus avaient été sortis en phase de groupe. Défaite par le Danemark et le Sénégal, la France avait terminé à la dernière place de son groupe avec 1 point, acquis face à l'Uruguay. Les Bleus n'avaient pas trouvé le chemin des filets une seule fois. Un désastre. Ce n'était pas mieux pour le Portugal. Surpris par les Etats-Unis, réveillés face à la Pologne mais battus face à la Corée du Sud, les Portugais s'étaient emparés de la 3ème place de leur groupe, insuffisante pour aller en huitièmes. L'Argentine était également sortie en poules, à la troisième place derrière la Suède et l'Angleterre.

2010, le fiasco de Knysna, la débâcle italienne

C'est le plus grand fiasco du football français. En 2010, les Bleus de Raymond Domenech fâchaient tout un peuple avec le football. Résultats calamiteux, grèves des joueurs... Du jamais vu. On retient plus l'extra-sportif que le sportif, pourtant ce n'était guère mieux. Les Bleus avaient terminé bons derniers de leur groupe derrière l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud. L'Italie, championne du monde en 2006 après avoir battu les Bleus , sortait également en poules. La malédiction du champion venait de frapper sur la tête de l'Italie, dernière de son groupe derrière le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande.

2014, les cadors européens à la porte

Disputé au Brésil, le Mondial 2014 n'a pas épargné les nations européennes. Championne 4 ans plus tôt, l'Espagne sortait en poules après des défaites contre le Chili et les Pays-Bas. L'hécatombe a continué pour l'Europe. Dans le même groupe, l'Italie et l'Angleterre terminait aux deux dernières places derrière le Costa Rica et l'Uruguay. Depuis, les Italiens n'ont plus revu le Mondial. La dernière fois que l'Italie a passé les poules, c'était en 2006, il y a 16 ans. Enfin, le Portugal venait clôturer le bal des écuries européennes sorties prématurément de la compétition. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'étaient classés en 3ème position derrière l'Allemagne et les Etats-Unis.

2018, l'Allemagne n'y a pas échappé

Pour la troisième édition consécutive, le champion du monde ne voyait pas les huitièmes de finales. Dernière de son groupe après des défaites face au Mexique et à la Corée du Sud, l'Allemagne venait perpétrer la tradition. Au Qatar, les Allemands sont en très mauvaise posture avant la rencontre décisive face au Costa Rica.