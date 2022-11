Équipe de France : Deschamps s’enflamme pour Adrien Rabiot

La rédaction

Avec les absences de Paul Pogba et Ngolo Kanté, l’entrejeu est privé du duo qui a contribué à la victoire en 2018. Adrien Rabiot apparaît alors comme le taulier du milieu de terrain, et sa performance XXL face à l’Australie ce mardi soir a réjoui son sélectionneur.

À 27 ans et 30 sélections, Adrien Rabiot disputait ce mardi soir son premier match en Coupe du Monde. Si l’entame a été catastrophique avec l’ouverture du score australienne à la huitième minute, c’est le Turinois qui a sonné la révolte française.

Le match référence

Très performant avec la Juventus cette saison, Adrien Rabiot a réalisé son meilleur match ce mardi depuis ses débuts en bleu. Alors que l’Equipe de France est menée, Adrien Rabiot presse, se rend disponible et ses efforts sont récompensés par son but égalisateur (27e). Cinq minutes plus tard, il récupère un ballon haut et délivre une passe décisive pour Giroud après une combinaison avec Mbappé.

Équipe de France : Catastrophe chez les Bleus, le vestiaire de Deschamps est abattu https://t.co/CCGqt7olbL pic.twitter.com/bczEPqCL9w — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Deschamps salue la performance de Rabiot