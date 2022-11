Equipe de France : Avant la Tunisie, le vestiaire de Deschamps affiche ses craintes

La rédaction

Ce mercredi (16h), l'équipe de France dispute son dernier match de poules face à la Tunisie. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, l'exploit est encore possible pour les Aigles de Carthage, malgré un nul et une défaite lors de ses deux premiers matchs. Assurément, les Tunisiens vont être déterminés tandis que les hommes de Deschamps auront à cœur de clôturer en beauté cette phase de poules. D'ailleurs, Jules Koundé et Jordan Veretout s'attentent à un match compliqué.

Face à la Tunisie, Didier Deschamps va procéder à de nombreux changements dans son onze. L'opportunité de laisser souffler des cadres, tandis que les habituels remplaçants vont pouvoir se distinguer dans un match qui s'annonce particulièrement intéressant à suivre. En effet, les Tunisiens doivent impérativement s'imposer pour entretenir le rêve des huitièmes de finale.

«On s'attend à un match difficile»

Présent en conférence de presse ce lundi, Jules Koundé s'est exprimé sur l'équipe tunisienne : « On ne pense pas que le match sera facile, on a regardé la Tunisie, c'est un adversaire difficile à jouer, il a posé des problèmes aux Danois. On ne s'attend pas du tout à un match facile. C'est une équipe capable de répéter les courses, très intense. On devra matcher cet impact avant de pouvoir exprimer notre jeu. On a quelques joueurs Tunisiens qui évoluent en Ligue 1 mais je ne pense qu'il faille se concentrer sur un joueur en particulier », a confié le Barcelonais. Un constat partagé par son coéquipier Jordan Veretout.

Équipe de France : Mbappé écrase tout, le vestiaire de Deschamps s’enflamme https://t.co/PU7Io0xcr2 pic.twitter.com/TLlS5VOqnf — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

«Techniquement, c'est très à l'aise»