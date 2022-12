Coupe du Monde : Cette appli qui fait fureur chez les joueurs présents au Qatar

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’initiative de la FIFA, une application permet à tous les joueurs qui participent à la Coupe du Monde au Qatar de suivre leurs stats en temps réel. Un outil qui connaît un vrai succès puisque près de 400 joueurs l’ont déjà utilisé !

A l'ère de la Data, tout le monde du football raffole des outils permettant de mieux comprendre et suivre les performances sportives. Certains clubs, comme le Toulouse Football Club, organisent même leur recrutement en fonction des statistiques des joueurs. Et la remontée du TFC en Ligue 1, couplées aux excellentes prestations des dernières recrues, témoignent d’une certaine réussite. C’est précisément ce qu’a voulu mettre en avant la FIFA avec « FIFA Player App », une application qui embarque les données des joueurs et les délivrent pratiquement en temps réel, juste après les matchs.

Modric a adoré

D’après les informations communiquées par la FIFA, plus de 400 joueurs ont déjà fait appel à l’application. Un vrai succès pour cet outil qui propose également des vidéos pour aller encore plus loin dans l’analyse des performances, collectives ou individuelles. Parmi les utilisateurs, on retrouve un certain… Luka Modric ! Finaliste du Mondial 2018 et demi-finaliste de cette édition 2022, le Croate a pu utiliser l’application et même s’en servir durant la compétition : « Elle permet de prendre conscience des maladresses qu'on a pu commettre pendant le match. Quelquefois, des choses ou des scénarios similaires se produisent sur le terrain dans deux rencontres différentes. À l'aide de cette appli, je peux examiner l'erreur que j'ai commise à un moment précis et essayer de la corriger à la prochaine occasion. Dès le début de ma carrière, j'ai toujours aimé revoir les temps forts d'un match et réfléchir à ce que nous aurions pu faire de mieux ».

