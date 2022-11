Coupe du monde 2022 : Une polémique éclate au Qatar, Al-Khelaïfi lâche ses vérités

Arthur Montagne

Alors que la Coupe du monde au Qatar bat son plein, les critiques s'enchaînent sur l'organisation de ce Mondial. La question des droits de l'Homme ou encore les enjeux écologiques sont pointés du doigt. Mais Nasser Al-Khelaïfi tient à défendre son pays et assure que les Qatariens sont ravis d'accueillir le monde.

Depuis plusieurs mois, les critiques s'abattent sur le Qatar qui organise actuellement la Coupe du monde. La question des droits de l'Homme, avec les nombreux décès sur les chantiers des stades, mais également les problème écologiques que soulèvent cette organisation du Mondial sont régulièrement pointés du doigt. Sans oublier la récente polémique du brassard pour la lutte contre l'homophobie. Mais dans une interview accordée à MARCA , Nasser Al-Khelaïfi a tenu à monter au créneau.

«Nous ne sommes pas parfaits»

« Nous ne sommes pas parfaits, nous avons fait des erreurs, comme tout le monde, mais nous nous sommes développés en tant que nation et société plus rapidement que n'importe quelle autre auparavant. Ce qui me frustre, c'est que les gens parlent du Qatar et n'y sont jamais allés. Je ne comprends pas. Ils doivent venir ici pour le constater par eux-mêmes : les gens, la culture, les installations, les valeurs, l'humilité que nous avons ici. Tous les Qataris sont fiers et honorés d'accueillir le monde ; ils ouvrent leurs maisons, leurs cœurs, c'est notre culture, c'est notre tradition, c'est le peuple qatari. C'est dans notre ADN d'accueillir les gens, d'ouvrir nos cœurs et nos maisons à tout le monde. C'est une culture différente de l'Europe, où dans certains endroits il n'est pas normal d'inviter quelqu'un chez soi si on ne le connaît pas, mais ici notre porte est toujours ouverte. Pendant cette Coupe du monde, j'ai vu de nombreuses personnes ouvrir leur maison pour rencontrer de nouvelles personnes, pour partager un repas. Voilà à quoi ressemble le peuple qatari et il est très fier »

«Nous avons fait des erreurs comme tout le monde»