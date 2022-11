Coupe du monde 2022 : Richarlison régale avec le Brésil

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, le Brésil disputait son premier match de la Coupe du monde. Annoncée comme le grand favori, la Seleçao s’est imposée contre la Serbie (2-0). Cela n’a pas été simple pour la bande à Neymar, mais heureusement que Richarlison était là.

Dernier favori à entrer en lice au Qatar, le Brésil jouait contre la Serbie ce jeudi soir. Et pendant de nombreuses minutes, les Serbes ont résisté face à la Seleçao. Finalement, Richarlison a réussi à ouvrir le score afin de remettre cela pour un inscrire une magnifique reprise de volée et donc un doublé. Le Brésil l’a donc emporté (2-0). Une victoire qui permet aux coéquipiers de Neymar, sorti sur blessure, de prendre la tête de son groupe à la différence de but devant la Suisse, qui avait battu le Cameroun plus tôt dans la journée.