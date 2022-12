Coupe du monde 2022 : Peu inspiré mais qualifié, le Brésil s'incline face au Cameroun

Thomas Bourseau

Le Brésil n’a pas enflammé les terres qataries ce vendredi soir. Lors de son opposition face au Cameroun, dans le cadre du troisième et ultime rencontre de ce groupe H, la Seleçao a dominé la rencontre sans être suffisamment décisif. De quoi permettre au Cameroun de remporter le match (1-0), mais qui termine tout de même à la troisième place, synonyme d'élimination de cette Coupe du monde.