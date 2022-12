Coupe du Monde 2022 : Nouveau drame au Qatar, Deschamps s’agace

Guillaume de Saint Sauveur

Mercredi, les autorités du Qatar et la FIFA ont annoncé le décès d'un travailleur étranger, qui travaillait sur le camp de base de l'Arabie Saoudite et a été victime d'une chute accidentelle. Invité à réagir à cette nouvelle polémique sur l’organisation au Qatar, Didier Deschamps a semblé quelque peu agacé sur le débat.

C’est une nouvelle révélation sur les conditions de travail des ouvriers au Qatar qui fait polémique : dans un communiqué, Doha et la FIFA ont en effet annoncé mercredi la mort d'un employé en marge de la Coupe du Monde. Ce ressortissant philippin, nommé Alex, avait succombé à ses blessures après chute accidentelle alors qu'il intervenait sur le camp de base de la sélection d'Arabie Saoudite. Un nouveau cas qui relance donc la polémique sur l’organisation de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, et Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

« Vous savez déjà ce que je vais dire.. »

Et le sélectionneur de l’équipe de France, marqué par ce drame, refuse néanmoins d’entrer dans le débat au sujet du Qatar, préférant se focaliser sur les échéances sportives : « C'est toujours un sujet sensible. Je présente mes sincères condoléances à la famille de ce travailleur. Entre la fédération et le fonds d'indemnisation... Moi, ma priorité, c'est le match de demain. Ce n'est pas pour autant qu'on est insensibles et dans notre bulle. Mais il ne faut pas tout mélanger. L'un n'empêche pas l'autre. Mais chaque fédération et les joueurs français ont fait des choses. Mais que voulez-vous que je vous réponde d'autre? En me posant la question, vous savez déjà ce que je vais dire », indique Deschamps.

« J’imagine l’immense douleur de sa famille »