Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, Thiago Silva fait un terrible aveu

Blessé lors du premier match du Brésil sur cette Coupe du monde, Neymar pourrait revenir dans le onze de la Seleçao pour les huitièmes de finale. Vainqueur difficile de la Suisse, Thiago Silva, le capitaine du Brésil, s’est confié sur l’absence de l’attaquant du PSG.

Neymar avait mis toutes les chances de son côté pour arriver en pleine bourre sur cette Coupe du monde. Étincelant depuis le début de saison avec le PSG, l’attaquant brésilien a connu une grosse désillusion sur le premier match de ce Mondial. Touché à la cheville gauche, Neymar a quitté ses coéquipiers avant la fin de la rencontre, il était même en larmes une fois sur le banc de touche.

Neymar ne digère pas sa blessure

Très affecté par cette blessure, Neymar s’est longuement confié sur son compte Instagram . « La fierté et l'amour que je ressens de porter le maillot n'ont pas d'explication. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays pour naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie n'a été donné ou facile, j'ai toujours dû poursuivre mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter le mal à personne, mais aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière... et encore en Coupe du monde. J’ai une blessure, oui c'est ennuyeux ça va faire mal mais je suis sûr que j'aurais la chance de revenir car je vais faire de mon mieux pour aider mon pays mes coéquipiers et moi même », a publié l’attaquant du PSG.

« Neymar nous manque »