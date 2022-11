Coupe du monde 2022 : Thiago Silva pousse un énorme de gueule et déclenche un clash

Arthur Montagne

Après la victoire du Brésil contre la Serbie (2-0), Thiago Silva a poussé un sacré coup de gueule en réponse à Dragan Stojkovic. Le sélectionneur de la Serbie avait effectivement pointé du doigt le caractère très offensif de la Seleçao. Et le défenseur central de Chelsea ne manque pas l’occasion de lui répondre.

Avant d'affronter le Brésil, Dragan Stojkovic, sélectionneur de la Serbie, n'avait pas hésité à s'interroger sur les défenseurs de la Seleçao au sein d'un dispositif aussi offensif. Par conséquent, après la victoire du Brésil (2-0), Thiago Silva n'a pas hésité à répondre à Dragan Stojkovic.

«C’est un manque de respect»

« On est toujours heureux quand on gagner 1-0, 2-0. Notre joie fait que, nous les défenseurs, on ne souffre pas. Je n’aime pas beaucoup parler, créer des polémiques, mais leur entraîneur a dit : ‘‘ils vont jouer avec quatre attaquants, mais ils mettent qui derrière ?’’ C’est un manque de respect. On ne demande à personne d’avoir peur de nous. Seulement un peu de respect. S’il avait étudié notre équipe, il aurait vu qu’on encaisse peu de but, et ce, indépendamment du fait de jouer avec trois ou quatre attaquants », lance le défenseur de Chelsea en zone mixte avant de poursuivre.

«Je pense qu'il sait qui sont Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Thiago Silva»