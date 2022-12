Coupe du monde 2022 : Messi, Lewandowski... Un clash éclate au Qatar !

Arthur Montagne

Le match entre l'Argentine et la Pologne n'a fait que des heureux mercredi soir. En effet, l'Albiceleste, qui s'est imposée 2 buts à 0, termine première de son groupe tandis les Aigles Blancs sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une meilleure différence de but. Mais la rencontre a été émaillée par des tensions entre les deux stars Lionel Messi et Robert Lewandowski.

Contre la Pologne, l'Argentine a assuré l'essentiel en s'imposant (2-0), s'assurant ainsi la place de premier son groupe, malgré la frayeur après le premier match perdu contre l'Arabie Saoudite (1-2). L 'Albiceleste évite ainsi l'équipe de France. Mais les Polonais peuvent également être heureux malgré la défaite puisqu'ils se hissent également en huitièmes grâce à une meilleure différence de buts que le Mexique.

Necesito tatuarme a Messi esquivando el saludo de Lewandowski pic.twitter.com/pCO4r3WHcU — Emilyk 🇦🇷 (@EmilioRanucoli) November 30, 2022

Messi ignore Lewandowski

Mais l'évènement qui a fait parler durant cette rencontre, c'est bien la scène entre Robert Lewandowski et Lionel Messi. Dans les arrêts de jeu du match, l'attaquant polonais a commis une faute sur le numéro 30 du PSG qui a ensuite ignoré la main tendue par son successeur au FC Barcelone. Les deux hommes auraient toutefois enterré la hache de guerre à l'issue du match.

Un passif entre les deux stars