Coupe du monde 2022 : Malgré sa victoire, l’Allemagne dit adieu au Mondial

Ce jeudi, l’Allemagne jouait sa survie dans ce Mondial 2022 au Qatar face au Costa Rica. Mais malgré la victoire face au Costa Rica (4-2), le résultat n’aura pas été suffisant pour les hommes d’Hans-Dieter Flick, éliminés au premier tour.

Le groupe E a vécu une folle soirée ce jeudi. Chaque équipe jouait sa qualification pour les huitièmes de finale. Après un début raté, l’Allemagne avait donc encore une chance de poursuivre son aventure dans cette Coupe du monde. Les hommes d’Hans-Dieter Flick ont tout fait puisqu’ils se sont imposés contre le Costa Rica (4-2) grâce à des buts de Serge Gnabry, Kai Havertz et Niclas Füllkrug. Yeltsin Tejeda et Juan Pablo Vargas ont été les buteurs pour les Costariciens. Mais cela n’aura pas suffi pour l’Allemagne, qui est quand même éliminée au premier tour. Le Japon et l’Espagne accèdent au second tour de la compétition.