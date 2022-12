Coupe du Monde 2022 : Les vérités de Pape Gueye avant l'Angleterre

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'Angleterre et le Sénégal vont se disputer une place en quart de finale de la Coupe du Monde. A quelques heures de ce choc, Pape Gueye a annoncé la couleur. Et le milieu de terrain de l'OM a affirmé que les Lions de la Teranga ne comptaient pas faire de cadeau aux Anglais.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le Sénégal va devoir se frotter à l'Angleterre. En effet, les Lions de la Teranga ont rendez-vous avec les Three Lions ce dimanche soir au Qatar pour tenter de décrocher une place en quart de finale.

«On a un objectif en tête qui reste dans l'équipe»

Si l'Angleterre part favori pour cette rencontre, le Sénégal ne compte pas se laisser impressionner. Lors d'un entretien accordé à La Provence , Pape Gueye a affirmé que les Lions de la Teranga avait pour objectif de dépasser les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

«Ce n'est pas un 8ème de finale, sinon on ne serait pas venu ici»