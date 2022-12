Coupe du Monde 2022 : Les trois révélations de Ligue 1 au Qatar

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs se sont révélés sur la scène internationale, et notamment en Ligue 1. En effet, Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal (Angers, Maroc) et Youssouf Fofana (AS Monaco, France) ont fait très forte impression avec leurs sélections respectives au Qatar.

Si la Coupe du Monde a permis à certaines stars de confirmer leur domination sur la planète football, certains joueurs ont pu, au contraire, se révéler au Qatar. Alors que le Maroc a réalisé une incroyable épopée, la majorité des joueurs de Walid Regragui sont désormais suivis de près et pourraient d'ailleurs affoler le mercato hivernal. Au sein d'autres nations, d'autres jeunes talents en ont également surpris plus d'un. Mais quels joueurs se sont révélés en Ligue 1 ?

Le prochain club de Zidane est connu https://t.co/rxpF8T3udJ pic.twitter.com/ec5ibqb87g — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal au Maroc

Dans l'effectif du Maroc - qui a fait tomber à la fois la Belgique, l'Espagne et le Portugal, avant d'être surclassé par la France en demi-finale - deux joueurs de Ligue 1 se sont illustrés. Deux joueurs qui évoluent d'ailleurs dans la même équipe en France. En effet, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal (29 ans) - qui réalisent de bonnes choses à Angers - ont gagné beaucoup de points lors de cette Coupe du Monde. Et ils pourraient ne plus faire long feu au SCO. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM de Pablo Longoria en pince pour Azzedine Ounahi (22 ans) et a déjà pris des renseignements en vue d'un transfert cet hiver.

Youssouf Fofana en équipe de France

Par ailleurs, un joueur de l'équipe de France a fait sensation lors de la Coupe du Monde : Youssouf Fofana (23 ans). S'il n'était pas un titulaire à part entière, le milieu de terrain de l'AS Monaco a fait le job lorsque Didier Deschamps a fait appel à lui. Surtout, lorsqu'Adrien Rabiot était absent face au Maroc, et ce, parce qu'il était touché par un mystérieux virus.