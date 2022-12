Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la Croatie

La rédaction

Éliminé par l’Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, le Maroc était opposé à la Croatie pour la petite finale afin de désigner le troisième de ce Mondial. Walid Regragui a fait quelques changements dans son onze, avec les absences d’Azzedine Ounahi et de Noussair Mazraoui. Et les Marocains ne se sont visiblement pas remis de la défaite contre les Bleus, puisqu’ils se sont également inclinés face à la Croatie (2-1).

Yassine Bounou (4) : Il a failli faire une terrible boulette en début de rencontre avec son dégagement peu académique qui aurait pu se transformer en but contre-son-camp. Impuissant sur l'ouverture du score de Josko Gvardiol (7e), il réalise un bel arrêt sur la tentative de Luka Modric à la 23e. Mais quelques minutes plus tard, il se fait surprendre par le petit bijou de Mislav Orsic (42e). Le portier marocain a sans doute été moins vigilant pendant la partie, cette dernière ayant visiblement moins d'importance à ses yeux.



Achraf Hakimi (4) : Très actif sur l'aspect offensif, il a été mis en grande difficulté par Mislav Orsic dans son couloir droit dans le secteur défensif. N'arrivant pas à contenir l'ailier croate, il a inquiété plusieurs fois sa défense. Il a néanmoins procuré quelques occasions au Maroc, comme avec son excellent débordement à la 28e. Dommage, son centre est trop puissant et Youssef En-Nesyri ne peut pas le reprendre.



Jawad El Yamiq (4) : Il a essayé de tenir la baraque comme il pouvait. Il dévie notamment un ballon puissant de Mislav Orsic (46e), très inspiré par son but avant la mi-temps. Mais sans doute trop usé physiquement, il n'a pas tenu le coup et est sorti sur blessure. Remplacé par Selim Amallah (non noté) à la 67e.



Achraf Dari (5,5) : Après l’ouverture du score de la Croatie, il a immédiatement réagi. À l’affût après un dégagement maladroit de Lovro Majer sur un coup-franc d’Hakim Ziyech, il surgit pour égaliser de la tête (9e). Malheureusement, il n’a pas pu terminer la rencontre, touché à la cuisse gauche juste avant la mi-temps. Il a tout de même tenu jusqu'à l'heure de jeu. Remplacé par Badr Benoun (non noté) à la 64e.



Yaya Attiat-Allah (3,5) : Peu efficace en attaque, il a également été mis quelques fois en difficulté dans son couloir. Peu inspiré, il n'a presque jamais mis la défense croate en danger. Il a essayé de créer le surnombre sur son côté, sans être tranchant pour autant. Résultat, Josip Stanisic a connu une dernière rencontre plutôt tranquille dans cette Coupe du monde.



Bilal El-Khannous (4,5) : Pour ce dernier match du Mondial, Walid Regragui lui a fait confiance en l'alignant à la place d'Azzedine Ounahi. Le jeune joueur de 18 ans a essayé de combiner avec ses coéquipiers et de se montrer créatif. Mais il a été fautif sur le but de Mislav Orsic (42e), auteur de la perte de balle fatale aux Marocains. Remplacé par Azzedine Ounahi (non noté) à la 55e.



Sofyan Amrabat (5) : Seul rescapé du milieu de terrain aligné par Walid Regragui tout au long de la Coupe du monde. Fautif sur l'ouverture du score en délaissant son marquage sur Josko Gvardiol, il a tout de même fait le job à son poste. Il a orienté le jeu de son équipe du mieux qu'il pouvait, en grattant quelques bons ballons dans l'entrejeu. Comme à son habitude, il a été généreux dans l'effort pour couvrir ses coéquipiers.



Abdelhamid Sabiri (3) : Sans doute le joueur le moins en vue dans le milieu de terrain marocain. Il a semblé être aspiré par Andrej Kramaric, Luka Modric et Mateo Kovacic. Sa performance n'a pas été jugée satisfaisante aux yeux de Walid Regragui, qui n'a pas hésité à le sortir à la mi-temps. Remplacé par Ilias Chair (non noté) à la 45e.



Hakim Ziyech (4) : À l'origine de quelques bons mouvements marocains, il se retrouve décisif grâce à son coup-franc qui permet l'égalisation d'Achraf Dari. Il n'a cependant pas été suffisamment tranchant pour mettre la défense croate en danger. Il a tenté sa chance à quelques reprises, comme cette frappe lointaine peu avant la mi-temps, qui fuit le cadre. Mais dans l'ensemble, le joueur de Chelsea n'a pas été à son avantage.



Youssef En-Nesyri (3,5) : Fantomatique face à la France, il n’a pas été à son avantage non plus pendant la première période face à la Croatie. Mis en difficulté par Josko Gvardiol et Bosko Sutalo, il n’a presque pas été trouvé par ses partenaires. Il a quand même inquiété Dominik Livakovic à la 74e, sans être efficace pour autant. Il a failli égaliser dans les derniers instants de la rencontre, mais son coup de tête a filé juste au-dessus de la barre transversale du gardien croate. Dernier match très délicat pour le buteur marocain dans cette Coupe du monde.



Sofiane Boufal (4) : Très inspiré techniquement en première période, il a baissé de rythme en seconde. Fin techniquement, il n'a cependant pas permis à son équipe d'être suffisamment tranchante sur le plan offensif. Il a tout de même bien combiné avec Bilal El-Khannous, mais la finition n'était pas au rendez-vous. Remplacé par Anass Zaroury (non noté) à la 64e.