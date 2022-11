Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la Belgique

La rédaction

Choc au sommet ce dimanche en Coupe du monde. Le Maroc affrontait la Belgique. Alors que les Diables Rouges restaient sur une victoire face au Canada, la bande à Eden Hazard est tombé dans le piège des Marocains. Hakimi, Ziyech et compagnie se sont ainsi imposés (2-0) grâce à Sabiri et Aboukhal.

Munir (6,5) : Titulaire à la surprise générale à la place de Bounou, Munir a régné en maitre dans sa surface de réparation. Le gardien du Maroc a réalisé plusieurs parades importantes, tout en rassurant sa défense dans les airs.



Achraf Hakimi (5,5) : On le sait très offensif, Hakimi l’a encore été face à la Belgique, ratant notamment une occasion face à Courtois (33ème). Et d’un point de vue défensif, il a aussi été précieux en multipliant les retours. Remplacé par Yahya Attiat-Allah (68ème).



Nayef Aguerd (6,5) : A l’instar de Saïss, Aguerd a lui aussi été très solide, gagnant ses duels et multipliant les interventions pour stopper les attaques belges. L’ancien Rennais a été un mur, notamment dans les dernières minutes pour conserver l’avantage.



Romain Saïss (6) : Diminué, le capitaine du Maroc était toutefois titulaire. Après une première mi-temps où il a perdu quelques duels, ça a toutefois été largement mieux pour Saïss au retour des vestiaires, véritable patron de la défense.



Noussaïr Mazraoui (4) : Match compliqué pour le joueur du Bayern Munich. Très discret offensivement, il a trop souvent été mis en difficulté et passé dans son dos en défense.



Sofyan Amrabat (6,5) : Métronome du milieu marocain, Amrabat a été très précieux face à la Belgique. Courant de partout, il a récupéré beaucoup de ballons, freiné les vagues offensives de la Belgique, tout en permettant à son équipe de sortir proprement le ballon.



Azzedine Ounahi (5,5) : Au milieu de terrain, l’Angevin a fait un travail très précieux, notamment pour fermer les espaces face aux attaques belges, tout en essayant d’apporter le surnombre offensivement. Remplacé par Jawad El Yamiq (78ème).



Selim Amallah (5,5) : Lui aussi n’a pas compté les efforts pour le bien du Maroc. Amallah s’est arraché au milieu de terrain et cela a fini par payer d'un point de vue collectif à la fin du match. Remplacé par Abdelhamid Sabiri (68ème). Une entrée remarquée puisqu’il a ouvert le score pour le Maroc sur coup-franc (75ème).



Sofiane Boufal (6,5) : Percutant et virevoltant sur son aile gauche, l’Angevin a fait énormément de mal à son adversaire direct grâce à sa technique exceptionnelle. Remplacé par Zakaria Aboukhal (73ème).



Hakim Ziyech (7) : Dans son couloir droit, le joueur de Chelsea a été très volontaire. Revenant beaucoup en défense, il s’est ensuite projeté vers l’avant tentant de faire la différence en un contre un. Et si un but lui avait été refusé pour hors-jeu, il a été récompensé en fin de match avec une passe décisive pour Aboukhal.



Youssef El-Nesyri (4) : L’attaquant du Maroc a vécu une rencontre compliquée, courant beaucoup dans le vide et étant également très bien pris par les défenseurs centraux. Remplacé par Abderrazak Hamed-Allah (73ème)