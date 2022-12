Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre le Maroc

Arthur Montagne

Au terme d'un match intense, l'équipe de France est venue à bout d'une redoutable équipe du Maroc grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo-Muani (2-0). Les Bleus rejoignent donc l'Argentine pour leur deuxième finale de suite. Une rencontre durant laquelle Antoine Griezmann a encore brillé.

Hugo Lloris (7) : Encore décisif, le portier de Tottenham a lancé son match par une très belle manchette sur la frappe vicieuse d'Ounahi (10e). Il dévie également la magnifique reprise de volée d'El Yamiq sur son poteau (44e). Serein dans les airs à l'image de son intervention sur corner devant Hakimi (45e) puis sur le coup franc de Ziyech, Lloris a été moins sollicité en seconde période, mais démontre qu'il est encore décisif pour les Bleus.



Théo Hernandez (6,5) : Le latéral de l'AC Milan a parfaitement lancé les Bleus en ouvrant le score (5e). S'il a souvent été pris dans son dos, il a continué son apport offensif et s'est montré beaucoup plus solide en seconde période, malgré la présence d'Achraf Hakimi dans son couloir.



Ibrahima Konaté (8) : Titulaire en l'absence de Dayot Upamecano, le défenseur de Liverpool a été hyper solide dans les airs. Infranchissable, Konaté a confirmé ses prestations du début du Mondial. Seul erreur à son actif, un contrôle hasardeux qui le contraint à faire faute dans la foulée (24e). Mais dans l'ensemble, il a été monstrueux à l'image de son magnifique tacle dans la surface devant Hakimi (43e) avant un sauvetage juste devant son but (53e). Konaté a calmé les ardeurs marocaines.



Raphaël Varane (7) : Encore très solide, le défenseur de Manchester United n'a jamais été pris à défaut dans les aires. C'est également lui qui décale Griezmann sur l'ouverture du score des Bleus. Arrivé blessé, Varane est bel et bien de retour.



Jules Koundé (5) : De nouveau positionné à son poste de latéral droit, le joueur du FC Barcelone a régulièrement été pris à défaut par l'attaque marocaine. Koundé a toutefois le mérite d'avoir sauvé un ballon sur sa ligne (94e) qui aurait pu mettre le feu en fin de match.



Aurélien Tchouaméni (6) : Toujours très actif dans l'entrejeu, le joueur du Real Madrid a tenté d'apporter le danger dans le secteur offensif à l'image de sa passe sur laquelle il trouve parfaitement Mbappé dans la profondeur (35e). Néanmoins, il s'est fait une grosse frayeur avec une perte de balle devant la surface qui aurait pu coûter cher (75e).



Youssouf Fofana (6,5) : Titularisé en l'absence d'Adrien Rabiot, le Monégasque a parfaitement assumé son rôle. Belle récupération pour lancer son match (2e) avant de se montrer très pressant sur le milieu adverse. Fofana a même apporté dans le secteur offensif. Il a rappelé que Didier Deschamps pouvait compter sur lui.



Antoine Griezmann (8,5) : Dans la lancée de son Mondial exceptionnel, le joueur de l'Atlético de Madrid a été exceptionnel dans ce rôle qui semble fait pour lui. Il est d'ailleurs décisif sur l'ouverture du score grâce à une magnifique prise de balle sur l'ouverture du score. Omniprésent à la récupération et très juste dans ses choix, Griezmann a encore été éblouissant et se présente clairement comme l'un des tous meilleurs joueurs de la Coupe du monde.



Ousmane Dembélé (4,5) : Comme depuis le début de la Coupe du monde, le joueur du FC Barcelone a été très généreux dans ses efforts défensifs, permettant aux Bleus de conserver un bloc solide. Néanmoins, il n'a toujours pas pesé sur le plan offensif. Remplacé par Randal Kolo-Muani (non noté) qui s'est offert son premier but international pour délivrer les Tricolores.



Olivier Giroud (5) : Toujours aussi généreux dans ces efforts, l'attaquant de l'AC Milan n'aura cette fois-ci pas trouvé le chemin des filets adverses. Il décoche toutefois une magnifique demi-volée qui touche le poteau (17e) avant une nouvelle grosse occasion (35e). Remplacé par Marcus Thuram (non noté) à la 65e minute.



Kylian Mbappé (6) : Sans faire un match incroyable, l'attaquant du PSG a toutefois été décisif sur les deux deux buts des Bleus. En début seconde période, il a fait d'énormes différences par sa vitesse avant de repasser dans l'axe après la sortie de Giroud. Mais ses deux frappes contrées ont apporté les deux buts des Bleus. Sans être bon, Mbappé arrive tout de même à être décisif.