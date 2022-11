Coupe du monde 2022 : Le message fort de l’Argentine sur Lionel Messi

Thibault Morlain

Avec le Brésil ou encore la France, l’Argentin fait partie des favoris pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Il faut dire que l’Albiceleste est dans une grande forme actuellement et peut compter sur un Lionel Messi étincelant depuis le début de la saison avec le PSG. La Pulga portera ainsi tous les espoirs d’une nation et Nicolas Tagliafico, coéquipier de Messi en sélection, lui a fait passer un message fort.

Plus que quelques heures avant le début de la Coupe du monde. Pour l’Argentine, ça commencera le 22 novembre avec une rencontre face à l’Arabie Saoudite. Très attendue au Qatar, l’Albiceleste va notamment attendre beaucoup de son numéro 10 : Lionel Messi. La Coupe du monde est le seul trophée qui manque à La Pulga et le joueur du PSG va bien évidemment tout faire pour remédier à cela dans les jours à venir.

« Il est très tranquille »

Egalement sélectionné avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico sera donc aux côtés de Lionel Messi au Qatar. A cette occasion, le joueur de l’OL s’est confié aux médias de son club, expliquant à propos du septuple Ballon d’Or : « Léo évidemment on le connaît tous au niveau footballistique on sait ce qu’il peut faire. Ce qu’il faut savoir c’est qu’au sein du groupe, il se comporte de la manière la plus normale possible. C’est quelqu’un de très terre à terre mais comme nous le sommes tous dans cette équipe. Il est très tranquille et son leadership se situe à différents moments. Il y a les moments où il parle avant les matchs mais aussi dans sa façon d’être et dans son don de soi dans tous les matchs ».

« Je crois qu’il nous pousse toujours à nous améliorer »