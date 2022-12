Coupe du monde 2022 : L’avenir de Neymar au coeur des débats au Qatar

Thibault Morlain

Scénario terrible pour le Brésil face à la Croatie. Grâce à un but de Neymar en prolongations, la Seleçao avait fait le plus dur. Mais la bande à Luka Modric a fini par égaliser et s’est imposée aux tirs au but. Dans les rangs brésiliens, la déception était immense, en témoignent les larmes de Neymar après le match. D’ailleurs, l’avenir du numéro 10 du PSG a fait énormément suite à cette rencontre.

Neymar a donc tout connu lors de ce huitième de finale de la Coupe du monde face à la Croatie. D’abord buteur, le numéro 10 du Brésil a rejoint Pelé comme meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Il a ensuite assisté à l’élimination de sa nation, sans avoir pu tenter sa chance, lui qui était prévu pour tirer le 5ème tir au but. En larmes, Neymar était difficilement consolable après la rencontre, lui qui rêvait d’offrir la 6ème étoile au Brésil. Cela ne sera pas pour cette année et le joueur du PSG a peut-être dit adieu à ses rêves de Coupe du monde puisque dans 4 ans, il sera peut-être trop âgé.

« Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais… »

L’avenir international de Neymar est d’ailleurs incertain. Et ce n’est autre que la star du Brésil qui a lâché un énorme coup de froid à ce sujet suite à ce fiasco de la Seleçao contre la Croatie. « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus », a lâché Neymar devant les journalistes, ne garantissant ainsi rien concernant la suite de son aventure avec le Brésil.

La dernière Coupe du monde de Neymar ?