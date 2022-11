Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : L'annonce de Cristiano Ronaldo

Publié le 10 novembre 2022 à 22h15

Thomas Bourseau

Comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo connaîtra sa cinquième Coupe du monde lors du Mondial au Qatar le 20 novembre prochain. L’occasion pour l’attaquant de Manchester United, où il traverse une saison délicate, de clamer haut et fort son amour pour le Portugal.

Cristiano Ronaldo connaît une première partie de saison très différente de ce à quoi il a été habitué le reste de sa carrière. Du haut de ses 37 ans, le quintuple Ballon d’or ne semblait pas entrer dans les plans d’Erik Ten Hag au début de l’exercice, en attestait son nombre de titularisations famélique jusqu’à dernièrement. Pire, le Portugais avait même été écarté de la rencontre face à Chelsea le 22 octobre dernier pour avoir quitté Old Trafford avant la fin du match face à Tottenham quelques jours plus tôt.

Une cinquième Coupe du monde pour Ronaldo

Depuis cet écart disciplinaire, Cristiano Ronaldo a pris part aux quatre sorties de Manchester United. Il n’en fallait pas plus pour que Fernando Santos lui fasse confiance une nouvelle fois après l’Euro 2016, la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020. Du 20 novembre au 18 décembre prochain, le Mondial au Qatar aura lieu et Cristiano Ronaldo y prendra part, vivant au passage la 5ème Coupe du monde de sa carrière.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

«Une fois de plus, prêt à porter haut le nom du Portugal»