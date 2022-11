Coupe du Monde 2022 : La mise au point du Portugal après la bombe Cristiano Ronaldo

La rédaction

Ce mardi, on a appris que Cristiano Ronaldo était désormais libre suite à la rupture de son contrat avec Manchester United. Une annonce qui peut avoir un impact important au sein de la sélection juste avant l’entrée en lice du Portugal face au Ghana. Présent en conférence de presse ce mercredi, Fernando Santos, le sélectionneur portugais, a alors mis les choses à propos du cas Cristiano Ronaldo.

Jeudi, le Portugal fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde face au Ghana. Mais une autre nouvelle est tombée au sein de la sélection portugaise : l’annonce de la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo avec Manchester United. Alors que cela peut détourner l’attention avant le premier match des Portugais, Fernando Santos, le sélectionneur, a voulu remettre les choses au clair.

Coupe du monde 2022 : Fiasco pour l’Allemagne, le vestiaire s’explique https://t.co/N8xcieg6Ep pic.twitter.com/NwkCsSHJ71 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Je ne pense pas qu'il puisse détourner l'attention des débuts »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, s’est exprimé sur l’ambiance au sein du groupe après la terrible annonce concernant Cristiano Ronaldo. Il précise que cette nouvelle n’a pas chamboulé les autres joueurs. « Non, je ne pense pas que cela puisse détourner l'attention des débuts. Tout le monde est très concentré. Je n'ai pas entendu de commentaires à ce sujet dans les parties communes. Même aujourd'hui, il y avait 20 personnes qui regardaient le match, certaines jouant au baby-foot et d'autres faisaient autre chose, et je n'ai jamais entendu une conversation sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet ou un thème. Mais si ensuite dans la pièce, dans les heures libres, ils appellent ici et là ..... Ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent. »

« Il y a une concentration totale de mes joueurs et un esprit fantastique »