Coupe du monde 2022 : De retour en Argentine, Lionel Messi échappe à un drame (vidéo)

Sacrée championne du monde dimanche dernier face à l’équipe de France (3-3, 4-2 TAB) l’équipe d’Argentine est de retour au pays pour célébrer avec ses supporters. Placés en haut du bus, Lionel Messi et quatre de ses coéquipiers ont échappé de peu à un drame avec un câble électrique.

Malgré un début de Coupe du monde catastrophique où elle a perdu contre l’Arabie saoudite, l’Argentine est parvenue à inverser la tendance. Au fur et à mesure des matchs, l’Albiceleste a pris en mesure ce Mondial et la machine s’est mise en marche. Jusqu’au sacre de Lionel Messi et ses coéquipiers face à l’équipe de France de Kylian Mbappé à l’issue de la séance de tirs au but.

Les célébrations ont démarré en Argentine

De retour en Argentine, les hommes de Lionel Scaloni célèbrent leur titre mondial avec leurs supporters. Mais alors que les célébrations ont démarré ce mardi, Lionel Messi et quatre de ses coéquipiers ont échappé à un drame.

Équipe de France : Furieux, Deschamps a poussé un énorme coup de gueule contre l'Argentine https://t.co/c85Yehjq1B pic.twitter.com/tnodClYNpj — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Un câble électrique évité de peu

Alors que Messi et ses compères étaient en haut du bus, ils ont dû se baisser in extremis pour éviter un câble électrique. Leandro Paredes y a même laissé sa casquette. Une petite mésaventure sans gravité mais qui aurait pu terminer d’une toute autre manière…