Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo sort du silence après la victoire du Portugal

Thibault Morlain

Ça a été compliqué pour le Portugal, mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remporté leur premier match de la Coupe du monde ce jeudi face au Ghana (3-2). Buteur lors de cette rencontre, CR7 a donc contribué à la victoire des siens, lui qui avait pourtant vécu des dernières mouvementées. Et après le match, Cristiano Ronaldo a d’ailleurs pris la parole.

C’est donc en joueur libre que Cristiano Ronaldo a débuté sa Coupe du monde. Suite à la rupture de son contrat avec Manchester United il y a quelques heures, CR7 disputait ce jeudi le match face au Ghana avec sa sélection. Cela s’est soldé par une victoire (3-2) et un but sur penalty pour Cristiano Ronaldo.

Portugal/Ghana : Les notes des Portugais https://t.co/2uG61WKnM9 pic.twitter.com/EADNZ8hIbb — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

« Je suis totalement focalisé sur le Mondial »

Rapporté par Nicolas Vilas, Cristiano Ronaldo a répondu aux questions des médias après la victoire du Portugal. Et au-delà de son départ de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or veut surtout retenir le succès contre le Ghana : « Le plus important c'est d'avoir gagné. Ce chapitre (Manchester United) est clos. Je suis totalement focalisé sur le Mondial ».

« Il n'y a que la Seleção »