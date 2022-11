Coupe du Monde 2022 : Coup dur pour le Brésil, une terrible nouvelle est annoncée pour Neymar

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Neymar a dû sortir prématurément face à la Serbie en raison d'une entorse de la cheville. Une blessure qui pourrait être fatale pour le numéro 10 du Brésil. En effet, Neymar ne serait pas du tout garanti de rejouer lors de cette Coupe du Monde au Qatar.

Ce jeudi soir, le Brésil a remporté son premier match de la Coupe du Monde au Qatar face à la Serbie, mais a perdu Neymar. En effet, la star du PSG a été contraint de quitter le terrain prématurément à cause d'une entorse à la cheville.

🤬 "𝐇𝐀𝐍 𝐈𝐃𝐎 𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐄́𝐋" .🤬🚨 "No se puede garantizar que vuelva a jugar este Mundial".👀Cabreo monumental de Neymar y su entorno tras su lesión.👉 Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/94MtRynqvg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2022

«On ne peut pas garantir que Neymar jouera à nouveau cette Coupe du monde »

Selon les informations d' El Partidazo de COPE , divulguées par Helena Condis, la fédération brésilienne de football afficherait sa confiance quant à un retour de Neymar avant la fin de la Coupe du Monde. En effet, Tite aurait décidé de conserver son numéro 10 dans son groupe, estimant qu'il pourra retrouver les terrains lors de potentiels huitièmes de finale au plus tard. Une information balayée par El Chiringuito .

«Neymar sait qu'il ne sera pas à 100 % pour cette Coupe du monde»