Coupe du monde 2022 : Cadre au PSG, il vit un rêve au Qatar

Arthur Montagne

Titulaire indiscutable au PSG, Achraf Hakimi abordait la Coupe du monde avec ambition. Toutefois, au sein d’un groupe qui comprenait la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc ne partait pas favori. Et pourtant, après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, les Marocains ont finalement terminé premier de cette poule, pour le plus grand bonheur d’Hakimi.

Présent dans le groupe de la Belgique et le Croatie, respectivement troisième et finaliste de la dernière Coupe du monde, mais également du Canada, le Maroc ne partait pas favori au Qatar. Et pourtant, grâce à un nul contre les Croates (0-0), mais surtout un exploit face aux Diables Rouges (2-0), les Marocains ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le tout en validant même la première place du groupe grâce à un ultime succès contre le Canada (2-1). Par conséquent, le Maroc défiera l'Espagne pour une place en quart de finale, ce qui enchante Achraf Hakimi.

«On est tellement heureux de la qualification»

« On est tellement heureux de la qualification. On a fait un travail fantastique, bravo à toute l’équipe. Ce n’est pas qu’une équipe, c’est une famille. On a un groupe incroyable, les joueurs, les gens travaillent pour nous. On a vraiment un bon groupe avec une bonne mentalité », a lancé le latéral droit du PSG après la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale.

«Je suis fier de jouer pour le Maroc»