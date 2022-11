Coupe du monde 2022 : Benzema, Cristiano Ronaldo… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

France : Benzema au cœur d’une nouvelle polémique ?

Après avoir longtemps espéré pouvoir participer à la Coupe du monde, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait. Un départ qui aurait fait certains heureux au sein de l’équipe de France. En effet, d’après les informations de L’Équipe , l’ambiance serait plus légère dans le vestiaire Bleus , depuis le forfait du Ballon d’Or 2022. Mais l’attaquant du Real Madrid n’a pas été remplacé, ce qui veut dire que si la France remporte le Mondial, il pourrait alors être sacré champion du monde, malgré le fait qu’il n’ait pas pu prendre part à une seule rencontre. Si cette situation venait à se produire, L’Équipe indique que cela pourrait déranger des joueurs de Didier Deschamps, en raison de la manière dont le cas Karim Benzema a été géré et du ressentiment de certains d'entre eux. Le principal intéressé aurait d’ailleurs conscience que son départ n’a pas forcément été regretté par une partie du vestiaire.



Portugal : Décision attendue après le Mondial pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Alors qu’il participe à sa dernière Coupe du monde avec le Portugal, l’avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur des débats. Ce mercredi, Marca a annoncé que le quintuple Ballon d’Or aurait conclu un accord avec Al-Nassr. Un contrat de deux ans, assorti d’un salaire de 200M€ par an, l’attendrait en Arabie Saoudite. De son côté, ESPN indique qu’il s’agirait en réalité d’un bail de trois saison et demie, pour des émoluments dépassant les 350M€ au total. L’objectif des Saoudiens serait de profiter du recrutement de Cristiano Ronaldo pour mettre la lumière sur leur championnat, dans l'optique d'obtenir l'organisation de la Coupe du monde 2030. Si un accord semble donc proche d’être conclu, Rudy Galetti et Fabrizio Romano contredisent ces informations. En effet, l’attaquant désormais âgé de 37 ans serait totalement focalisé sur le Mondial et devrait prendre sa décision une fois que le Portugal sera éliminé de la compétition. La possibilité de rester en Europe, en cas d’une offre satisfaisante, ne serait également pas à écarter.



Brésil : Une mauvaise nouvelle tombe pour Neymar