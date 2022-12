Coupe du monde 2022 : Au Qatar, on n’a pas peur de Messi et de Neymar

Axel Cornic

Comme leur coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont toujours en course pour décrocher la Coupe du monde au Qatar, dans des équipes qui font figure de sérieux prétendants. L’Argentin devra désormais affronter en quart de finale les Pays-Bas de Louis Van Gaal... qui ne semble pas être très impressionné avant d’affronter l’Albiceleste.

La Coupe du monde bat son plein et on commence à avoir tous les participants au sprint final, avec notamment deux stars mondiales du même côté du tableau. Coéquipiers au PSG, Lionel Messi et Neymar pourraient en effet se rencontrer en demi-finale, avec le rêve de remporter un titre mondial.

Equipe de France : La mise au point du clan Deschamps sur le forfait de Benzema https://t.co/5E9PqsjQCZ pic.twitter.com/TxDgCPQKG4 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Messi est leur joueur le plus dangereux, mais... »

Avant cela, il faudra toutefois battre les Pays-Bas de Louis Van Gaal, qui a décrypté le jeu de Lionel Messi avec l’Argentine. « Bien sûr, Messi est leur joueur le plus dangereux et le plus créatif » a déclaré le sélectionneur néerlandais, au micro de NOS . « En revanche, il ne participe pas beaucoup au jeu lorsque l'adversaire en a la possession. Nous aurons notre chance ».

« Le Brésil ? C'est juste une équipe de contre »