Coupe du monde 2022 : Après la déroute du Brésil, Thiago Silva lâche une terrible annonce

La rédaction

C'est un coup de tonnerre qui a frappé le Qatar ce vendredi soir. Favori, le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde en quart de finale par la Croatie. Une terrible désillusion pour la Seleçao qui s'est présentée au Qatar avec un effectif impressionnant et une forme étincelante. Pour Thiago Silva, ce nouvel échec en sélection est peut-être celui de trop.

Après l'ouverture du score de Neymar à la 105e minute, le Brésil se voyait déjà en demi-finale, mais c'était sans compter sur le mental exceptionnel des Croates. Après avoir égalisé, les coéquipiers de Luka Modric se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but.

«Ça fait très mal»

Pour sa quatrième Coupe du monde avec la Seleçao , Thiago Silva imaginait certainement un autre scénario, tandis que son rêve de sacre mondial s'est une nouvelle fois écroulé. Sa déception était immense après la rencontre lorsqu'il s'est exprimé au micro de beIN SPORTS : « C'est difficile de trouver des mots et de se consoler, j'ai déjà vécu des déceptions dans ma vie. Quand on échoue pour un objectif aussi important, ça fait très mal », a confié l'ancien parisien, très touché par cette élimination.

«Je n'aurais peut-être plus jamais cette opportunité»