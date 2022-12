Coupe du monde 2022 : Après la défaite, les Bleus retrouvent le sourire

Axel Cornic

Les membres de l’équipe de France ont fait leur retour à Paris ce lundi, au lendemain de la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. L’ambiance n’était forcément pas des meilleures, mais les Bleus se sont tout de même montrés satisfaits d’un parcours plus que réussi, quatre ans après le titre de 2018.

Certains espéraient sans aucun doute une fête plus animée. Défaits par l’Argentine de Lionel Messi au Qatar, les joueurs de l’équipe de France sont rentrés au pays ce lundi et ont profité d’un bain de foule mérité sur la place de la Concorde, à Paris.

Equipe de France : Encore une révélation au sujet de Benzema https://t.co/CrMeGL8f2R pic.twitter.com/ZcaUWIab2o — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Le plus important c'est la reconnaissance des supporters »

Le moral était sans aucun dote morose pour les Français, qui ont toutefois su faire la part des choses. « On a partagé des émotions fabuleuses même si la dernière note est cruelle et fait mal » a expliqué Deschamps, au micro de TF1 . « Le plus important c'est la reconnaissance des supporters » a pour sa part estimé Lloris, capitaine de l’équipe de France.

« L'issue est cruelle mais le peuple français nous a soutenu »