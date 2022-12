Ces 5 joueurs qui sont entrés dans l’histoire au Qatar

Arnaud De Kanel

Défaits aux tirs au but face à l'Argentine, les Bleus ne sont pas passés loin de conserver leur titre acquis quatre ans plus tôt. Vice-champions du monde, ils sont entrés dans le coeur des Français mais également dans l'histoire de la sélection. Au total, 5 tricolores ont battu des records durant ce Mondial.

La peine est grande, la frustration immense, mais les Bleus reviendront plus fort. Rien ne leur aura été offert avant ce Mondial entre toutes les affaires au sein de la FFF, les forfaits des cadres ainsi que l'affaire Pogba qui impliquait Kylian Mbappé, joueur phare des Bleus . Une nouvelle page de la sélection tricolore s'est écrite grâce à ce parcours collectif qui a fait chuter les plus grands records individuels.

Giroud, meilleur buteur de l'histoire

Auteur de l'ouverture du score face à la Pologne, Olivier Giroud est devenu le seul et unique meilleur buteur de l'histoire des Bleus , devançant ainsi Thierry Henry qu'il avait rejoint grâce à son doublé contre l'Australie. Il s'est offert le luxe d'en ajouter un 53ème en donnant la victoire à ses coéquipiers face à l'Angleterre.

Lloris, joueur le plus capé de l'histoire

Le capitaine des Bleus , champion du monde en 2018, est entré au panthéon de l'équipe de France. Face à la Pologne, il revêtait le maillot bleu pour la 142ème fois de sa carrière, rejoignant ainsi Lilian Thuram à la tête du classement. Les Bleus ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et il a pu aggraver la marque, portant son total à 145 sélections lors de la finale face à l'Argentine.

Mbappé, le plus précoce de l'histoire

Champion du monde à 19 ans en 2018, Kylian Mbappé fait tomber tous les records de précocité. Meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations au Qatar, il porte désormais son total à 12 réalisations en Coupe du monde, le tout à 23 ans, ce qui fait de lui le joueur le plus précoce à marquer autant de buts. Le précédent record était détenu par un certain Pelé avec 7 réalisations, histoire de situer la performance. Il est également le deuxième joueur de l'histoire à inscrire un triplé en finale de Coupe du monde, faisant de lui le co-meilleur buteur de l'histoire à ce stade de la compétition avec 4 unités, lui qui avait marqué face à la Croatie en 2018. Il a également inscrit le doublé le plus rapide dans une finale d’un Mondial, avec deux buts en deux minutes.

Griezmann, meilleur passeur de l'histoire

C'est le deuxième record détenu par Thierry Henry qui est tombé au Qatar. Meilleur passeur des Bleus avant le début du Mondial, Henry s'est fait dépasser par Antoine Griezmann. Milieu relayeur le temps d'une compétition, Grizou a donné une offrande à Mbappé face au Danemark, portant son total à 26 sous le maillot bleu, une longueur derrière Henry. Double passeur décisif face à l'Angleterre, il a dépassé la légende Thierry Henry. Un pas de plus dans l'histoire des Bleus .

Kolo-Muani, une entrée dans l'histoire