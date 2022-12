Après le fiasco au Qatar, ces stars pourraient prendre une décision radicale

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar bat son plein et a déjà fait des dégâts. Certains joueurs des nations éliminées en poules pourraient décider de prendre leur retraite internationale après ce fiasco. En Allemagne, en Belgique ou au Pays de Galles, l'inquiétude grandit à l'idée de voir certains cadres dire stop à la sélection.

Le premier tour du Mondial est terminé et plusieurs stars sont passées à la trappe. Leurs jeunes années sont derrières elles et les as du ballon rond en question auraient pris conscience qu'il fallait laisser la place à la nouvelle génération. Voici un bilan des joueurs qui hésitent à prendre leur retraite internationale suite au fiasco qu'ils ont vécu au Qatar.

La Belgique s'inquiète pour Hazard

Eden Hazard est sans aucun doute le plus grand joueur qu'ait connu la Belgique. Le maitre à jouer avait été indispensable lors de la campagne au Mondial 2018. Cette année, il n'a rien pu faire pour empêcher la déroute des Diables Rouges , tiraillés entre eux. D'après MARCA , l'attaquant du Real Madrid songerait à prendre sa retraite internationale. Il pourrait être suivi par Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. De son côté, Thibaut Courtois a écarté cette hypothèse.

Bale, Neuer, Muller... Les stars en pleine réflexion