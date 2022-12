Coupe du monde 2022 : PSG, OM... Ils vont toucher le jackpot grâce au Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours des mois de novembre et de décembre, de nombreux joueurs évoluant en Ligue 1 se sont envolés vers le Qatar pour disputer le Mondial de football. Comme le prévoit le règlement, les clubs pourvoyeurs de talents vont être dédommagés par la FIFA. Le PSG va récupérer une jolie somme, tout comme l'AS Monaco et l'OM.

La saison 2022/2023 de Ligue 1 est singulière, à plusieurs titres. Pour la première fois de l'histoire, le Mondial de football se déroule en hiver et les instances ont du s'adapter au calendrier établi par la FIFA. Les joueurs ont également du intégrer ce changement dans leur programme. Certains se sont envolés avec leur sélection dès le mois de novembre. Les joueurs, qui n'ont pas été convoqués pour se rendre au Qatar, réalisent des stages avec leur équipe, le plus souvent en Espagne pour préparer la reprise.

21 équipes françaises ont envoyé des joueurs au Qatar

Cette année, 21 équipes françaises sont concernées par cette Coupe du monde. Le plus gros pourvoyeur est le PSG avec onze éléments, suivi de Rennes (8 joueurs), l'AS Monaco (6) et l'OM (5). Pour dédommager les formations, la FIFA a mis en place un système de redistribution. Au total, l'instance devrait verser environ 209M€ à l'ensemble des clubs du monde entier, pour les dédommager.

La FIFA va dédommager les clubs

Comme le prévoit le règlement, plusieurs critères sont pris en compte par la FIFA pour établir le montant distribué. Cela dépend du nombre de joueurs convoqués, mais aussi de leur parcours au Qatar. Si l'un des éléments atteint la finale, le club en question touchera environ 350 000€, à condition qu'il soit sous contrat avec l'équipe depuis plus de deux ans.

Le PSG va récupérer un joli pactole, l'OM aussi