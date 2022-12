Coupe du monde 2022 : Deschamps, Ancelotti, Messi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Les quarts de finale sont terminés. En attendant la première demi-finale de cette Coupe du monde au Qatar mardi soir entre l’Argentine et la Croatie. Que ce soit Lionel Messi, la situation contractuelle de Didier Deschamps et la succession de Tite au Brésil, l’encre coule dans la presse. Voici les informations à retenir de cette journée.

Objectif atteint pour Deschamps, Le Graët va lui offrir un nouveau contrat

Le deal était clair avant même le début du Mondial : une place en demi-finale ou une prolongation de contrat ne serait pas garantie à Didier Deschamps. Voici l’objectif que Noël Le Graët avait fixé à Didier Deschamps. Grâce aux performances de l’Equipe de France depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur pourra alors prolonger son contrat qui expirera à la fin de l’année civile. Du moins, si tel était son souhait comme le président de la Fédération française de football l’a souligné pour L’Equipe . « Si je vais lui proposer comme prévu un contrat ? Ah oui. La décision lui appartenait si on était dans le dernier carré, donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. Ça lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n’est pas facile. J’espère qu’il dira oui, mais ça mérite toujours une réflexion, surtout de sa part. ». La balle est dans le camp de Didier Deschamps à présent.

Messi a pété un plomb, le voile se lève sur son coup de sang

Vendredi soir avait lieu le tant attendu quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas qui s’est soldé par une victoire aux forceps de l’Albiceleste au terme d’une bataille de 120 minutes remportée aux tirs au but par les Argentins après un nul 2-2. Avant même la séance de tirs au but, les esprits des joueurs des deux équipes s’étaient échauffés et on avait échappé de peu au pugilat. Finalement, la séance a bien eu lieu, mais au cours de cette dernière, le chambrage était le maître-mot entre les Néerlandais et les Argentins. Ce qui a résulté sur une image déjà iconique de la sélection argentine célébrant sans retenue leur victoire devant des Néerlandais dépités. En interview pour la télévision argentine, Lionel Messi a lâché un « Tu regardes qui ? Imbécile » à Wout Weghorst. Animant ladite interview, Esteban Edul a livré les coulisses de l’échauffourée lunaire.





« La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Hollandais importunaient les Argentins . Le 19 (Weghorst, ndlr) attendait dans le tunnel. Il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer. Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme. Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de Van Gaal, de la FIFA… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit : "tranquille Leo" parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. C’est un souvenir qui va rester gravé à jamais ». Ambiance…



Neymar leak des messages des Brésiliens après l’échec face à la Croatie

Alors qu’il avait ouvert le score au terme de la première périodes des prolongations (105ème minute), Neymar n’a pu que témoigner de l’impuissance de ses compagnons pendant la séance de tirs au but perdue par le Brésil face à la Croatie lors du 1/4 de finale de Coupe du monde au Qatar. Rodrygo Goes et Marquinhos n’ont pas pu inscrire leur penalty, condamnant les espoirs du Brésil avant même que Neymar ne puisse s’élancer, lui qui était le cinquième tireur de la Seleçao . Sur Instagram , Neymar a partagé ces dernières heures des messages échangés sur WhatsApp avec Rodrygo Goes et Marquinhos notamment. Pour son coéquipier au PSG, Neymar a écrit ceci. « Je suis ton fan. Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu sais que je t’aime. Reste fort, profite de ta famille et n’oublie jamais qu’en plus d’être ton coéquipier, je suis ton ami. Je t’aime et on continue ensemble ». Concernant Rodrygo Goes, le Brésilien lui a fait savoir qu’il allait lui apporter son aide pour ses tentatives futures. « Pourquoi tu demandes pardon, tu es fou ? Seuls ceux qui frappent ratent et tu es un as. Mais ensuite, je vous apprends à frapper » .



Le Brésil éliminé, Ancelotti ou Guardiola pour remplacer Tite ?