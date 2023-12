«C’est scandaleux, ils sont en train de tuer le football français!»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En plein climat de tension suite à de multiples incidents graves, et notamment la mort d’un supporter nantais le week-end dernier, le football français vit une nouvelle période sombre. Candidat à la présidence de la FFF en 2021, Michel Moulin avait proposé de nombreuses mesures pour répondre aux problématiques sécuritaires. Il dénonce l’irresponsabilité de tous les acteurs, sportifs et politiques.

Lors de votre candidature à la présidence de la Fédération Française de Football, vous vous étiez notamment démarqué sur les questions de sécurité. Des problématiques qui sont, aujourd’hui, au cœur de l’actualité. Votre sentiment ?

(Un moment de silence) J’éprouve un profond sentiment de tristesse. D’abord à l’égard de toutes les victimes des dernières semaines, des derniers mois. J’ai notamment une pensée pour les proches de la personne qui a perdu la vie ce week-end, à Nantes. C’est tout simplement dramatique. Il n’y a pas d’autre mot que dramatique…. C’est une situation que je dénonçais en 2021 et je déplore de voir que les mesures que nous proposions hier sont les solutions d’aujourd’hui.



Vous pensiez, notamment, à Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement intérieur, pour le volet sécurité de votre programme ?

Tout à fait. Je partais du principe que pour chaque thématique, la Fédération avait besoin d’un expert. En matière de sécurité, qui de mieux que Monsieur Squarcini en France ? Son expérience, sa connaissance du sujet, son réseau… Dans l’état actuel des choses, vous ne pensez pas que Monsieur Squarcini serait la personne la plus indiquée pour gérer et régler tous les problèmes du moment ? J’en suis persuadé. D’ailleurs, je tombe de ma chaise quand j’entends les journalistes de L’Équipe proposer, en direct à la télévision, de mettre un préfet à la Fédération pour s’occuper des questions sécuritaires. Ces mêmes journalistes - Guillaume Dufy pour ne pas le nommer - qui critiquaient mon programme et mes propositions en 2021. Quand je parlais de David Douillet, ancien ministre, parfaitement compétent pour gérer les relations entre la Fédération et les instances politiques ; Quand je proposais Bernard Squarcini pour la thématique de la sécurité, le point 13 de mon programme, L’Équipe parlait d’un « drôle de casting », si ma mémoire est bonne. Et deux ans plus tard, on fait demi-tour et on reprend mes idées ? Je savais déjà que ces gens-là manquaient d’honnêteté intellectuelle, ce n’est pas nouveau, mais si en plus ils souffrent d’amnésie, qu’elle tristesse…

« Quand vous entendez Monsieur Aulas qui dénonce la situation du foot français alors qu’il est au Comex… »

Vous pensez qu’en ayant mis des mesures en place il y a deux ans, on aurait évité la situation actuelle, les bus caillassés, les supporters tués à l’arme blanche ?

Il y avait déjà urgence il y a deux ans alors imaginez l’état dans lequel se trouve le football français aujourd’hui… Qu’ils soient en poste à la Fédération, dans les Ligues ou même en politique, ils sont tous, j’insiste fortement là-dessus : absolument tous, coupables de leur incompétence. Ils n’ont absolument rien fait. Mes propositions étaient concrètes et je me moquais bien d’être élu, ce qui comptait c’était les idées à mettre en œuvre, les actions. Tout était là, il n’y avait que se mettre au travail. Mais rien n’a été fait. On a laissé faire… La Fédération est composée en grande majorité de gens qui ne pensent qu’à leur poste et non au football et à tous ses pratiquants. Tant que ce fonctionnement sera en place, le football continuera de mourir à petits feux. Car ce qui se passe en ce moment même est tout simplement scandaleux, ils sont en train de tuer le football français !



La Ministre des Sports propose d’interdire tous les déplacements de supporter. Vous êtes pour ?

Il faut vraiment méconnaître le sport pour envisager cette possibilité… Je suis totalement contre. C’est trop facile… Interdire les amoureux du football de se rendre au stade ? Mais Madame la Ministre, il y a des gens pour qui le foot est tout dans leur vie. Vous envisagez vraiment de leur enlever ce qui anime et passionne leur vie ? 99% des supporters sont gens bien, qui se comportent très bien. On va interdire les déplacements de supporter pour 1% de bêtise ? Et pour les petites parties de golf, si jamais un hurluberlu s’amuse à saccager un trou, on fermera tous les parcours jusqu’à nouvel ordre ?



Concrètement, que faut-il mettre en place ?

Un exemple concret, le week-end dernier, un éducateur de 18 ans a été frappé par le parent d’un petit. Inadmissible, totalement inadmissible. Qu’est-ce qu’à fait la Fédération ? Rien. Philippe Diallo a été accueillir l’équipe de France U17 qui a perdu en finale de l’Euro plutôt que d’aller soutenir le football amateur en détresse, c’est tout simplement lunaire. Leur unique intérêt, c’est de prendre l’argent des licences et de ne surtout pas perdre cet apport financier. Le reste… Dans ce cas précis, je proposais la mise en place d’une cellule task-force. On agit de suite. On accompagne le club, on accompagne l’éducateur, sur le champ. On porte plainte, on trouve le coupable et on fait le nécessaire pour sanctionner et faire en sorte que ce type de comportement disparaisse à l’avenir. On doit gérer les problèmes autrement qu’avec des mots et des discours politiques. Il y a des actions possibles et c’est par l’action qu’on sortira le football français. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Nous sommes gérés par des irresponsables, à tous les étages. Quand vous entendez Monsieur Aulas qui dénonce la situation du foot français alors qu’il est au Comex, je crois rêver…. Il est en responsabilité depuis des années et il prend la parole pour critiquer ce que lui-même a mis en place, cautionner, valider, soutenu ? On marche littéralement sur la tête. Et je suis très inquiet pour la suite si ces personnes, en poste depuis des années et des années, continuent de sévir. Ces gens-là n’aiment pas le foot mais leur poste et l’argent qu’ils peuvent en tirer.