«C'est n'importe quoi», le gros avertissement lancé au PSG !

Avec la finale de la Coupe du monde des clubs, la saison du PSG s’est arrêtée très tard, ce qui n’aide pas pour l’année prochaine. Les Parisiens sont en ce moment en vacances, mais ils vont vite devoir reprendre le chemin de l’entraînement, dès le 6 août. Toutefois, il faudra que les joueurs de Luis Enrique n’en fassent pas trop d’un coup mais montent petit à petit en intensité, selon Fabien Bossuet, préparateur physique de l’équipe de Géorgie.

« La formule no pain, no gain, c’est n’importe quoi »

Selon Fabien Bossuet, il est également très important de ne pas reprendre trop fort. Les joueurs du PSG ont dû passer quelques étapes, ce qui est normal après une telle saison. « On ne peut pas demander à des joueurs qui ont fait plus de soixante matchs durant la saison de refaire une préparation bête et méchante de plusieurs semaines à leur retour de vacances. La formule no pain, no gain (traduisez, on n’a rien sans souffrir), c’est n’importe quoi. On a d’abord dû leur conseiller de faire plus ou moins une dizaine de jours sans contrainte et durant les dix jours suivants de se remettre, en fonction des profils physiologiques de chacun, progressivement dans le bain avec les fondamentaux : de l’aérobie, du renforcement et des montées en charge progressives. » Reste à voir si cela sera payant, car les Parisiens affronteront Tottenham dès le 13 août pour la Supercoupe d’Europe.