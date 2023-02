C’est fait, Karim Benzema rejoint Lionel Messi

La rédaction

Karim Benzema est à son apogée. Ballon d’or 2022, l’attaquant français rejoint Lionel Messi au panthéon de la Ligue des champions. Buteur mardi à Liverpool avec le Real Madrid (5-2), Benzema est parvenu, comme Messi, à marquer au moins une fois lors des 18 dernières éditions de la C1.

Mardi soir à Anfield, Karim Benzema est un peu plus entré dans la légende. En marge du choc face à Liverpool pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, le capitaine du Real Madrid a inscrit un doublé face aux Reds (5-2), permettant à la Casa Blanca de prendre une avance considérable au score cumulé en attendant la deuxième manche le 15 mars au Santiago Bernabeu.

Benzema est dans la légende de la Ligue des champions avec Messi

Et ces deux buts marqués sont particulièrement spéciaux pour Karim Benzema. En effet, grâce à sa double inspiration devant Alisson Becker, l’attaquant français est parvenu à trouver le chemin des filets une nouvelle fois lors d’une campagne européenne. Ce qui fait grimper son total d’au moins un but marqué en une édition de Ligue des champions lors des 18 dernières saisons. A part Benzema, seul un certain Lionel Messi est parvenu à se montrer aussi régulier.

La forme époustouflante de Benzema en phase à élimination directe

A l’image de son Real Madrid, Karim Benzema se métamorphose dès qu’il s’agit de la Ligue des champions. Déjà particulièrement décisif lors de la dernière campagne européenne victorieuse du Real Madrid la saison passée, Benzema est désormais à 19 buts lors de ses 19 derniers matchs en phase à élimination directe de Ligue des champions. Inimitable.