Foot - Coronavirus

Ces joueurs qui profitent du confinement pour faire n’importe quoi !

Publié le 20 mars 2020 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2020 à 17h12

Les derniers jours ont permis de mettre en lumière des comportements totalement inadaptés face à la crise sanitaire mondiale. Tour d’horizon de ceux qui méritent un carton rouge.

La crise sanitaire du Coronavirus a mis le monde du football, et plus globalement le monde entier, à l’arrêt. Le confinement a été décrété dans plusieurs pays, et notamment en Europe, provoquant l’arrêt quasi total du football. Les joueurs doivent rester chez eux en attendant sagement les directives des gouvernements de leurs pays respectifs. Cependant, certains en profitent pour faire n’importe quoi…

Neymar, Thiago Silva et Thiago Mendes quittent le pays, Asensio s’amuse

Dans ce contexte, plusieurs joueurs étrangers ont ainsi décidé de quitter la France, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré, ce lundi, un confinement de minimum 15 jours. Neymar, Thiago Silva et Thiago Mendes ont donc décidé de quitter la France et leur club (respectivement le PSG pour les deux premiers et l’OL pour le dernier) pour retourner au Brésil. Une décision sujette à controverse, puisque ces derniers se verront de nouveau placés en confinement après leur retour, ce qui pourrait les voir manquer la compétition en cas de reprise de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.



Mais il n’y a pas qu’en France où les joueurs désobéissent. En effet, du côté de l’Espagne, Luka Jovic a décidé de ne pas respecter le confinement, et a pris la décision de retourner en Serbie. De son côté, Marco Asensio, toujours blessé et en phase de récupération (rupture des ligaments croisés), a décidé de s’adonner au « papier toilette challenge », alors qu’il n’a pas touché un ballon depuis des mois…