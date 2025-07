Carine Galli avec Daniel Riolo, la signature qui le rend «heureux» !  

A la rentrée, Carine Galli débutera un nouveau chapitre de sa carrière de sa journaliste. Alors qu’elle officiait jusqu’à présent sur RTL et La Chaine L’Equipe, voilà qu’elle va débarquer sur RMC pour animer notamment L’After Foot. Alors qu’on retrouvera ainsi Carine Galli aux côtés de Daniel Riolo, Karim Nedjari se réjouit d’une telle signature.

Le mercato, c’est aussi dans le monde des médias. Alors que ça bouge dans les différentes rédactions, Carine Galli change de maison. En effet, la journaliste va rejoindre RMC après avoir officié sur RTL et La Chaine L’Equipe. Attendue donc à la radio, Carine Galli présentera L’After Foot le vendredi et le samedi soir et elle sera également à la tête de L'Intégrale Foot le dimanche.

« Je suis émue »

Avant de débuter ce nouveau chapitre, Carine Galli a refermé celui avec La Chaine L’Equipe. A l’antenne, elle a fait ses adieux ce week-end, confiant : « Oui, je suis émue. J'ai passé plus de dix ans géniaux, et c'est vrai que je n'arrive pas à croire que je vous quitte. Mais en tout cas, merci à tout le monde. Merci à la chaîne. J'étais téléspectatrice de L’Équipe du soir et je me suis retrouvée dans la bande, donc c'était génial. (…) Je continuerai à vous regarder, parce que je regardais L’Équipe avant donc je continuerai à regarder L’Équipe après. (...) On a vécu plein de grands moments. La Chaîne L'Équipe, c'est une grande famille. C'est aussi plein de voyages, plein de péripéties. C'était une chance et un bonheur d'être avec vous ».