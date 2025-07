Canal + : Pierre Ménès dévoile son salaire colossal !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Limogé par Canal + en 2021, Pierre Ménès aura passé douze ans au sein de la chaine cryptée où il percevait un salaire relativement confortable. Dans un entretien qui a fait beaucoup de bruit dans l'émission La Base, Ménès révèle en effet avoir perçu aux alentours de 500 000€ au total lorsqu'il était chez Canal.

Ménès prenait 500 000€ par an

Pierre Ménès prenait en effet un gros cachet global, entre ses apparitions à l'antenne sur Canal + et ses différents partenariats comme celui avec le célèbre jeu FIFA, dont il a été la voix française pendant cinq ans : « FIFA ? C'était quinze jours, trois semaines d'enregistrements dans une pièce qui faisait quatre fois la taille de la table, là, un écran d'ordinateur et des phrases à lire pendant des jours entiers. C'était très gratifiant, le résultat, le rendu à la fin. Mais à faire, c'était un cauchemar. Avec le contrat d'ambassadeur du jeu, c'était 80 000 balles par an. Si on rajoute Canal +, les droits à l’image, Unibet… Ça faisait environ 500 000€ par an », confie Pierre Ménès.