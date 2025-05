Canal+ : La sortie cash de Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne figure emblématique de Canal+, Pierre Ménès n'est plus invité dans les médias depuis quelques années. A la suite des accusations d'agressions sexuelles à son encontre, le consultant a quitté la chaîne mais il continue de suivre de manière assidue l'actualité du football en France et en Europe. Visiblement, il ne regrette pas le bon vieux temps.

Ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès était reconnu pour son franc-parler et il n'hésitait pas à donner son avis sur tout ce qui concerne le football. Depuis qu'il est absent du monde des médias, il a décidé de continuer sa route en étant très présent sur Internet, grâce à un blog et une chaîne YouTube notamment. Quant à elle, l'émission continue d'accompagner les téléspectateurs pour les grandes soirées de Ligue des champions notamment.

« Canal ? Je ne regarde pas »

Lors des soirées européennes, Canal+ prend l'antenne avant et après les matches pour parler des duels avec plusieurs personnalités du monde des médias et du football. Pierre Ménès avait pris l'habitude de s'asseoir à cette table, une époque désormais lointaine. « Le dispositif de Canal ? Je n'ai pas toujours le goût du supplice, donc je ne regarde pas. Je ne regarde pas avant les matches, parce qu'en général je fais autre chose, et je ne regarde pas après les matches parce que j'enregistre mes vidéos » avoue-t-il sur sa chaîne YouTube.

Une expérience terminée

En quittant Canal+ en 2021, Pierre Ménès a dû changer d'activité mais il a souvent confié avoir conservé de grands souvenirs de son expérience sur la chaîne. Il y a quelques semaines, il avait notamment réagi à la période de son retour en 2017 après ses problèmes de santé.