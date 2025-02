Canal + : La Ligue 1 de retour, le dernier coup de Cyril Hanouna ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison de Ligue 1 est encore loin d'avoir rendu son verdict, mais une sérieuse crise obscurcit le ciel déjà très nuageux du football français. DAZN a déposé un recours devant le tribunal de commerce et place la LFP face à ses responsabilités. En coulisses, certains acteurs feraient pression pour une reprise des négociations avec Canal +. Mais avec quel argent ?

Alors que la crise des droits TV refait son apparition, plusieurs voix s’élèvent pour demander le retour de la Ligue 1 sur Canal +, diffuseur historique du championnat de France. Mais comme indiqué par Pierre Ménès, la chaîne cryptée pourrait faire face à plusieurs soucis.

Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

➡️ https://t.co/DqzvpbIo23 pic.twitter.com/K8CNu4S0SK — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

Pierre Ménès jette un froid ?

« Je lis que Canal attend le départ de Labrune pour se remettre la table des négociations. OK mais avec quel argent et quel grille ? La chaîne a négocié la case du prime-time avec le rugby. Ils vont mettre la Ligue 1 en frontale et dévaluer un produit !? » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.

Une ouverture avec le départ d'Hanouna ?

Mais sur le plan financier, une solution pourrait être trouvée avec le possible départ de Cyril Hanouna vers le groupe M6. « Si C8 venait à disparaître, ça ferait des économies. Surtout si Cyril Hanouna rejoint un autre groupe et sort donc des dépenses du groupe Canal » a confié Pierre Ménès sur une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube.