Fiasco à la CAN : l’Algérie dénonce

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Algérie est tombée dans le piège tendu par la Mauritanie. En effet, les Fennecs se sont inclinés lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que son équipe est éliminée de la compétition, Djamel Belmadi a dénoncé une malédiction.

Après ses deux matchs nuls contre l'Angola et le Burkina Faso, l'Algérie est tombée contre la Mauritanie ce mardi soir. Quatrièmes du groupe D à l'issue du premier tour, les Fennecs sont donc éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Présent en conférence de presse après la déroute, Djamel Belmadi a dénoncé une malédiction.

«A chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets»

« Ils (les Mauritaniens) marquent un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Il y a une mi-temps à sens unique, ils ont une situation, même pas une situation en fait, et c'est but. Donc nous, on fait le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux expliquer » , a regretté Djamel Belmadi, avant d'en rajouter une couche.

«C'est le mystère du football»